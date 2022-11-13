SpaceX вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника: видео запуска ракеты

Полное видео запуска ракеты

Запуск прошел с космодрома в американском штате Флорида.

Несмотря на большой вес спутников Galaxy 31 и Galaxy 32, Falcon 9 все же удалось доставить их на геосинхронную орбиту. Уже через 33 и 38 минуты после запуска ракеты спутники были развернуты.

Как отмечает Intelsat, ее аппараты представляют "новое поколение технологий" для клиентов, среди которых преимущественно телевизионные компании.