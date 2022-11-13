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SpaceX вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника для международной организации спутниковой связи Intelsat.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео запуска ракеты

Запуск прошел с космодрома в американском штате Флорида.

Несмотря на большой вес спутников Galaxy 31 и Galaxy 32, Falcon 9 все же удалось доставить их на геосинхронную орбиту. Уже через 33 и 38 минуты после запуска ракеты спутники были развернуты.

Как отмечает Intelsat, ее аппараты представляют "новое поколение технологий" для клиентов, среди которых преимущественно телевизионные компании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 7 ноября, с летной базы NASA в США была запущена ракета-носитель "Антарес" компании Northrop Grumman, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Cygnus.

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SpaceXСоединенные Штаты Америки