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SpaceX вывела на орбиту дополнительные спутники Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту дополнительные спутники Starlink (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, совершила очередной запуск спутников Starlink в космос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX.

Полное видео запуска ракеты

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 54 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия.

Запуск ракеты состоялся в 06:50 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Приземление первой ступени

Уже через около 8-9 минут первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу "A Shortfall of Gravitas".

Что такое Starlink?

Starlink - это платформа спутникового интернета, которая принадлежит SpaceX. Работа над проектом началась в 2015 году, а первый тестовый прототип был выведен на орбиту в 2018 году.

Стоит отметить, что сегодня состоялся 94 запуск интернет-спутников в рамках проекта Starlink и 25 с начала текущего года.

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