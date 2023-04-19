SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink

Сегодня, 19 апреля, американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.
SpaceX запустила целый ряд спутников второго поколения Starlink на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал, США.
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas", - заявили в компании.
Ранее мы писали, что SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.
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