SpaceX вывела на орбиту очередную партию со спутниками Starlink: видео запуска ракеты

Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы Космических сил Ванденберг.

Уже через 8 минут и 45 секунд после запуска первая ступень ракеты вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль Of Course I Still Love You, который, со своей стороны, был расположен в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Спутники Starlink были развернуты на орбите спустя 15 минут после старта.