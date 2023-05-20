SpaceX вывела на орбиту 22 единицы новейших спутников V2 mini

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила очередную партию спутников в космос. На этот раз вывела на орбиту 22 единицы новейших V2 mini.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Полное видео запуска ракеты
Ракета Falcon 9, укомплектованная космическими спутниками следующего поколения Starlink, была запущена на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Момент запуска ракеты
Во время операции первая ступень ракеты вернулась на Землю около 8 минут спустя и приземлилась на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas", который был расположен в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Момент приземления первой ступени
Маск представил спутники нового поколения в феврале 2023 года. Следующее поколение отличается от предыдущего более мощными антеннами и доступом к новому набору частот, что, со своей стороны, обеспечивает большую пропускную способность.
Вес спутника составляет около 830 кг. Это, кстати, сократило количество аппаратов, которые можно разместить в Falcon 9 почти в три раза.
Напомним, РБК-Украина писало о прошлой операции SpaceX, во время которой компания вывела на орбиту очередную партию из 56 спутников Starlink.
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