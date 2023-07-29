SpaceX отправила в космос самый большой коммерческий спутник: видео запуска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска .

Напомним, в конце мая SpaceX вывела на орбиту арабский спутник BADR-8, предназначенный для обеспечения связи в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Центральной Азии.

А несколькими днями ранее компания Илона Маска отправила в космос сразу 22 единицы новейших спутников V2 mini.

Кроме того, в апреле SpaceX впервые попыталась запустить на орбиту свою крупнейшую ракету Starship, которая должна в будущем полететь на Луну и Марс. Однако для компании Илона Маска эти испытания закончились мощным взрывом.

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