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SpaceX знову відклала запуск ракети із супутником

Новини » Телеком & IT    17.05.2019 - 08:28
SpaceX знову відклала запуск ракети із супутником
Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Запуск Falcon 9 з 60 супутниками відклали на тиждень

Американська космічна компанія SpaceX знову відклала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна вивести на орбіту 60 міні-супутників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.

Повідомляється, що SpaceX знову відклала запуск ракети із супутниками для створення глобальної мережі покриття інтернетом в рамках проекту Starlink. Очікується, що наступну спробу запуску зроблять через тиждень.

"SpaceX відкладає запуск 60 супутників Starlink для поновлення їх програмного забезпечення і щоб ще раз все ретельно перевірити", - повідомили в компанії.

Відзначимо, спочатку запуск з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида повинен був відбутися вчора вранці, але через сильний вітер у верхніх шарах атмосфери пуск перенесли на добу.

Нагадаємо, SpaceX дали дозвіл на розгортання глобального супутникового інтернету в березні 2018 року.

Компанія SpaceX планує реалізувати проект глобального покриття, який повинен забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Очікується, що всі 12 тисяч космічних апаратів будуть виведені до 2024 року. Вартість проекту оцінюється в 10 млрд доларів.
 

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