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SpaceX проводить чергові випробування корабля Starship. Вірогідність катастрофи 40%

Автор: РБК-Україна

Американська приватна космічна компанія SpaceX готує запуск десятого прототипу міжпланетного корабля багаторазового Starship. Ймовірність того, що випробування прототипу пройдуть успішно складає 60%.

Про це повідомив глава компанії Ілон Макс Twitter.

Starship SN10 встановлений на власному пусковому комплексі компанії у містечка Бока Чіка в штаті Техас.

Прототип корабля відправиться у політ з майданчика SpaceX. Вона знаходиться в штаті Техас в окрузі Кемерон. В космічній корпорації пообіцяли, що трансляція буде доступна за кілька хвилин до пуску.

Корабель Starship призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Зазначимо, що Space X тестує вже не перший прототип космічного корабля. Попередник нинішнього SN9 був запущений на початку лютого. Він піднявся на висоту 10 тисяч метрів, але при приземленні на полігоні в селі Бока-Чіка в Техасі вибухнув.

Додамо, що під час минулого випробування, яке відбулося в грудні 2020 року, прототип Starship успішно піднявся на потрібну висоту, але вибухнув під час посадки. Тоді Маск пояснив, що вибух стався із-за недостатнього тиску в паливному баку.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиSpaceXИлон Маск
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