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SpaceX вкотре переносить запуск Crew-3 на МКС: що сталося та яка нова дата початку місії

Автор: Сергій Пишкін

Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon-3 до Міжнародної космічної станції (МКС) вкотре перенесли. Цього разу початок місії запланований на 10 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Зазначається, що 10 листопада, згідно з прогнозом погоди є на 80% сприятливим для запуску ракети.

"Після повернення Crew-2 на Землю, Falcon 9 запустить третю тривалу місію екіпажу Dragon на МКС вже в середу, 10 листопада; прогноз погоди на 80% сприятливий для старту", - пише пресслужба.

Водночас місію, яка була запланована на 8 листопада - перенесли саме через несприятливу погоду.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці місії Crew Dragon-3, яка триватиме протягом шести місяців.

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