SpaceX відклала пуск інтернет-супутників через запуск секретної військової станції

Компанія SpaceX відклала запланований на 17 травня пуск нової партії интернет-супутників системи Starlink. Згідно з новим графіком запуск відбудеться 18 травня о 03:32 за місцевим часом (10:32 за київським)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

Наголошується, що з-за конфлікту інтересів пуск, який повинен був відбутися з мису Канаверал, перенесли на добу.

Певно, SpaceX довелося скасувати пуск через перенесення старту ракети-носія Atlas V, яка несе на борту секретний військовий безпілотний корабель X-37B Космічного командування ВПС США. Старт повинен був відбутися також з мису Канаверал 16 травня, але був перенесений на добу через негоду. Про це повідомляється в Twitter компанії United Launch Alliance (ULA).

За даними порталу nasaspaceflight, X-37B - це багаторазова орбітальна випробувальна станція, яка може знаходитися на низькій навколоземній орбіті до декількох років. Вона призначена для проведення експериментів у космосі, велика частина з яких засекречена. Це вже шостий політ X-37B, всього у розпорядженні американських військових є дві такі станції.

Нагадаємо, 23 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX всьоме вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. На сьогодні на орбіті знаходиться вже 420 космічних апаратів системи Starlink.

У загальному SpaceX хоче вивести на орбіту 12 тисяч міні-супутників Starlink, а в майбутньому 30 тисяч для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.