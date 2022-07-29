Space Perspective показала капсулу для туристичних польотів у космос: фото дизайну

Американська компанія Space Perspective показала дизайн капсули для космічного туризму. Квиток коштуватиме 125 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Капсула, яка отримала назву Spaceship Neptune, підніматиметься на висоту 32 кілометрів від поверхні Землі. Вартіст квитка становитиме 125 тисяч доларів.

Борт капсули буде обладнаний 360-градусним оглядовим майданчиком, на якому уміщуватимуться до восьми пасажирів.

Experiencing the beauty of sunrise from the #edgeofspace will be comfortable and cool behind reflective coated windows as you ascend in the climate-controlled, pressurized capsule, propelled by our #SpaceBalloon. Learn more & reserve your seat today https://t.co/sGIlbP2je1 pic.twitter.com/lGtvK3Okx8 — Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 28, 2022

Загалом політ триватиме близько 6 годин. Також компанія планує обладнати капсулу доступом до Wi-Fi та баром з напоями.

Перші польоти очікуються вже у 2024 році.