Space Perspective показала капсулу для туристичних польотів у космос: фото дизайну
Американська компанія Space Perspective показала дизайн капсули для космічного туризму. Квиток коштуватиме 125 тисяч доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Капсула, яка отримала назву Spaceship Neptune, підніматиметься на висоту 32 кілометрів від поверхні Землі. Вартіст квитка становитиме 125 тисяч доларів.
Борт капсули буде обладнаний 360-градусним оглядовим майданчиком, на якому уміщуватимуться до восьми пасажирів.
Experiencing the beauty of sunrise from the #edgeofspace will be comfortable and cool behind reflective coated windows as you ascend in the climate-controlled, pressurized capsule, propelled by our #SpaceBalloon. Learn more & reserve your seat today https://t.co/sGIlbP2je1 pic.twitter.com/lGtvK3Okx8— Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 28, 2022
Загалом політ триватиме близько 6 годин. Також компанія планує обладнати капсулу доступом до Wi-Fi та баром з напоями.
Перші польоти очікуються вже у 2024 році.
Introducing the all-new capsule design for Spaceship Neptune, now in production at our campus on the FL Space Coast! We've developed the capsule to be the most exciting & carbon-neutral way to reach the edge of space. Learn more & reserve your seat now! https://t.co/WAPT2EoNrR pic.twitter.com/WNlgA1Zg0P— Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 27, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.
Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.