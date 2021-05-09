Спалені авто і поранені: порушники карантину у Франції напали на поліцію

На півдні Франції в ніч на 9 травня сталися заворушення і сутички з поліцією. На даний момент відомо про трьох постраждалих поліцейських.

Повідомляється, що заворушення сталися в комуні Фрежюс. Після опівночі в поліцію надійшли скарги на шум у місті Габель, розташованому між Сен-Рафаелем і Фрежюсом. На місце направили три наряди поліції.

Відразу після прибуття на місце на поліцейських напала група з близько 50 молодих людей, які закидали їх пляшками із запальною сумішшю. Також до Габелю направили підкріплення з Тулона, Марселя та інших міст.

В ході заворушень були спалені три машини, одна з яких належала муніципальній поліції, також були розбиті вітрини п'ятнадцяти магазинів і підпалені два офіси. В результаті сутички постраждали два співробітники Національної поліції і один муніципальний поліцейський.

Також у поліції уточнили, що насильство почалося після того, як поліцейські намагалися припинити порушення комендантської години, яку ввели через пандемію.

"Все почалося з простої перевірки: нагадали молодим людям, що ми все ще перебуваємо в режимі обмежень, і попросили розійтися по домівках. Вони завдавали незручності жителям, просто заважали їм спати. І це закінчилося засідкою з пораненими", - заявив прес-секретар місцевої поліції Давідо Реверді.