Кидали каміння в поліцію: у Румунії карантинні протести переросли у сутички

В Румунії влаштували масовий протест через карантинні обмеження. Вночі між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

В Бухаресті протестувальники кидали в супроводжуючих їх жандармів камінням і пляшками в районі Площі Злуки. Вони розбили вітрини магазинів у околицях, пошкодили автобусні зупинки.

Представники органів правопорядку застосували сльозогінний газ і затримали кілька десятків осіб.

Protest against lockdown in Constanta Romania 28th March 2021 pic.twitter.com/1mqhcZie8s — conspiracyguy (@factrealist1) March 29, 2021

Також протестували і в інших містах країни - Крайові, Галаці, Браїлі, Сібіу. Маніфестації протесту проти посилення обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу проходять в Румунії вже два дні поспіль.

Нагадаємо, у неділю в країні посилили карантин, було введено комендантську годину у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 і скорочено години роботи магазинів.