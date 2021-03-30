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Кидали каміння в поліцію: у Румунії карантинні протести переросли у сутички

Новость на русском → Бухарест, Вівторок 30 березня 2021 08:52
Кидали каміння в поліцію: у Румунії карантинні протести переросли у сутички Фото: у Румунії відбулися сутички під час протестів (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Румунії влаштували масовий протест через карантинні обмеження. Вночі між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Про це повідомляє Digi24.

В Бухаресті протестувальники кидали в супроводжуючих їх жандармів камінням і пляшками в районі Площі Злуки. Вони розбили вітрини магазинів у околицях, пошкодили автобусні зупинки.

Представники органів правопорядку застосували сльозогінний газ і затримали кілька десятків осіб.

Також протестували і в інших містах країни - Крайові, Галаці, Браїлі, Сібіу. Маніфестації протесту проти посилення обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу проходять в Румунії вже два дні поспіль.

Нагадаємо, у неділю в країні посилили карантин, було введено комендантську годину у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 і скорочено години роботи магазинів.

Раніше в столиці Нідерландів Амстердамі пройшли масштабні протести проти карантинних обмежень.

Також у нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень.

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