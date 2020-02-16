При створенні спільних патрулів на Донбасі буде враховано досвід Хорватії, - Пристайко

Приклад і досвід Хорватії буде взятий до уваги під час обговорення ідеї щодо створення спільних патрулів на Донбасі за участі представників України, тимчасово окупованих територій та ОБСЄ. Про це у Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Пристайко зауважив, що питання спільних патрулів було неодноразово порушене від початку Мінського процесу, оскільки тема досить чутлива, коли йдеться про можливість участі бойовиків у цих патрулях.

"Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії - як вийти на рішення, аби в першу чергу забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей для проведення місцевих виборів на Донбасі. Зеленський розповів, що піднімав це питання на нормандській зустрічі 9 грудня, а тепер це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.