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Створення військової навчальної місії ЄС в Україні. Борель хоче підтримати українську армію

Автор: Іванна Шовкун

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель планує запропонувати створити військову навчальну місію Євросоюзу в Україні. Так він хоче підтримати українську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

На думку глави дипломатиї ЄС, європейські військові інструктори могли б навчати керівний склад української армії.

"Ми на місці вже оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія і хто може взяти у ній участь", - сказав він.

Боррель додав, що представить країнам-членам Євросоюзу відповідну пропозицію найближчим часом.

Також він зазначив, що Євросоюз протягом останніх кількох років постійно підтримував Україну.

"Наприклад, позаминулого тижня я вирішив виділити українській армії ще 31 мільйон євро підтримки. Вони призначені для покращення логістики та боротьби з кібератаками", - уточнив глава дипломатиї ЄС.

Нагадаємо, Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматися двома сторонами. Він вважає, що Євросоюз має бути присутнім на переговорах РФ і США щодо "гарантій безпеки".

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