Створення Ради з розвитку малого бізнесу при президенті є сигналом готовності влади підтримати середній клас.

Про це заявила генеральний секретар ІСС Ukraine Дарія Заболотня.

"Це сигнал того, що і на найвищому рівні прийшло розуміння забезпечити сталий розвиток саме середнього класу. І те, що цю Раду очолила Юлія Свириденко, це нас дуже сильно обнадіяло. Вона досить сильний спеціаліст в економіці. Пройшла школу безпосереднього спілкування з бізнесом на низовому рівні, в Чернігівській обладміністрації, працювала в міністерстві економічного розвитку", - сказала Заболотня.

Вона зазначила, що Офіс президента є ініціатором значної частини законопроектів з економічного напрямку, що своєю чергою дозволяє їм отримати підтримку у Верховній раді.

Тож, на її думку, призначення головою Ради з розвитку малого бізнесу фахівця високого рівня Юлії Свириденко, за якою не тягнеться шлейф лобістських справ, є суттєвою перевагою. І підвищить довіру підприємницької спільноти до законодавчих ініціатив президента.

"Те, що вони (законопроекти - ред.) візуватимуться саме економічним напрямком, безпосередньо Юлією Свириденко, це ми сподіваємось, буде гарантувати, не тільки те, що почнуть запускатися в роботу нормативні акти, які вкрай необхідні бізнесу, але і фахово та виважено вони будуть підготовлені", - наголосила Заболотня.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з розвитку малого підприємництва для сприяння налагодження конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого бізнесу.

Головою ради призначено заступника голови Офісу президента Юлію Свириденко.