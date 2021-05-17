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Створення бази ДНК в Україні: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 15:41
Створення бази ДНК в Україні: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон Фото: Раді рекомендують прийняти доопрацьований закон про базу ДНК в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть створити базу ДНК. Верховній раді рекомендують схвалити доопрацьований закон №4265 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет з питань правоохоронної діяльності допрацював документ до повторного першого читання.

У закону уточнили деякі терміни. Видозмінено статтю 4, яка визначає мету збору геномної інформації - зменшено кількість цілей обробки такої інформації.

Уточнили також статтю 5 щодо випадків обов’язкової державної реєстрації геномної інформації людини. З обов’язкового переліку прибирають осіб, щодо яких немає відповідного рішення суду окрім тих, яким повідомлено про підозру у скоєнні умисних злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканності особи та до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також внесли зміни щодо порядку обробки та зберігання інформації. Передбачено добровільний відбір біологічного матеріалу військовослужбовців.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти доопрацьований законопроект у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні не змогли запровадити державну реєстрацію геномної інформації людини. Народні депутати відправили на повторне перше читання законопроект №4265.

Як писало РБК-Україна, раніше глава правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський запевнив, що масового забору ДНК не буде.

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