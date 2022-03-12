Створили сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кіберполіції.

Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.

Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.