Створили сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України
Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кіберполіції.
Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.
Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.
Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.
Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".
Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.
Раніше ми повідомляли, що українці створили сайт з працевлаштування для переселенців.
Також ми писали, що в Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу".
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