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Створили сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України

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Субота 12 березня 2022 18:24
Створили сайт для військових РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України Створили сайт для військових РФ та Білорусі (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для військових з РФ та Білорусі, які не хочуть воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кіберполіції.

Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

Зазначається, що військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Також на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ.

Окрім того, вебресурс містить посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації, а також розділ "твоя кібербезпека".

Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Раніше ми повідомляли, що українці створили сайт з працевлаштування для переселенців.

Також ми писали, що в Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу".

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