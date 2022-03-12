Создали сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины
Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных из РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киберполиции.
Онлайн-ресурс поможет военным РФ и РБ найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.
Отмечается, что военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции о содержании военнопленных.
Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.
Кроме того, вебресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации, а также раздел "твоя кибербезопасность".
Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.
Ранее мы сообщали, что украинцы создали сайт по трудоустройству для переселенцев.
Также мы писали, что в Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу".
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