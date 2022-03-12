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Создали сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 18:24
Создали сайт для военных РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины Создали сайт для военных РФ и Беларуси (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных из РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киберполиции.

Онлайн-ресурс поможет военным РФ и РБ найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.

Отмечается, что военным стран-агрессоров будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции о содержании военнопленных.

Также на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.

Кроме того, вебресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации, а также раздел "твоя кибербезопасность".

Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.

Ранее мы сообщали, что украинцы создали сайт по трудоустройству для переселенцев.

Также мы писали, что в Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу".

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