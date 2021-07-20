Створив "конституцію ЛНР": затримали колишнього "депутата" окупантів на Донбасі

За інформацією правоохоронців, мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Силовики під час обшуку виявили у затриманого "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення.

Встановлено, що він був "депутатом" так званої "народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР".

Зазначено, що керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: затримання колишнього "депутата" окупантів на Донбасі (ssu.gov.ua)