Створює проблеми, змушуючи інших домовлятися: Зеленський про "бандитську логіку" Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"У російського керівництва специфічна бандитська логіка. Вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитися про їх вирішення, а бандит щось за це отримає. Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі", - заявив президент.

За словами Зеленського, Росія змушує країни відмовитись від європейських цінностей, у зв'язку з чим Європі необхідні коректна політика й ще більше об'єднання.