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Створює проблеми, змушуючи інших домовлятися: Зеленський про "бандитську логіку" Росії

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Понеділок 29 серпня 2022 16:05
Створює проблеми, змушуючи інших домовлятися: Зеленський про "бандитську логіку" Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія керується бандитською логікою, створюючи проблема та примушуючи інших домовлятися. Європа потребує ще більшого об'єднання заради спільного захисту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"У російського керівництва специфічна бандитська логіка. Вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитися про їх вирішення, а бандит щось за це отримає. Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі", - заявив президент.

За словами Зеленського, Росія змушує країни відмовитись від європейських цінностей, у зв'язку з чим Європі необхідні коректна політика й ще більше об'єднання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями.

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу закликав європейські країни не йти на поступки перед Москвою.

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