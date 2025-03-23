Союзники Трампа давят на него, чтобы Маск давал меньше интервью, - NBC News

Издание отмечает, что после своего избрания Дональд Трамп заверил, что его администрация не будет касаться социального страхования, кроме того, чтобы сделать его более эффективным. Но Илон Маск недавно сделал критические комментарии по программе, которые противоречат обещаниям Трампа и вызывают беспокойство у членов Республиканской партии.

Четверо информированных лиц сообщили NBC News, что эти опасения побудили некоторых союзников Трампа усомниться, стоит ли миллиардеру продолжать давать столько интервью СМИ.

Представитель Белого дома сказал изданию, что они благосклонно относятся к взглядам некоторых республиканцев, которые видят комментарии Маска по социальному страхованию как потенциально проблематичные и тревожные для некоторых пожилых людей.

В администрации Трампа заверили, что личное мнение Маска по социальному страхованию не влияет на политику президента.

"В конце концов, президент Трамп полностью доверяет решению Илона Маска. Реальность заключается в том, что Илон делает все для того, чтобы улучшить социальное страхование", - сказал американский чиновник.