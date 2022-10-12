RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Союзники будут повышать оборонные возможности Украины, - Остин

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Союзники Украины в рамках контактной группы "Рамштайн" продолжат повышать ее оборонные возможности для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайн".

"Мы сделали значительный прогресс, работая вместе, и с изменением войны изменилась и миссия этой группы. Мы встретились в прошлом месяце, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. И это то, что мы делаем. Мы будем продолжать повышать оборонные возможности Украины для сегодняшних нужд и в продолжительном пути", - отметил он.

Остин подчеркнул, что помощь, которую предоставляют союзники Украине "делает разницу на поле боя вновь и вновь".

"Мы встречались в сентябре и видели, что Украина на поле боя достигла значительного прогресса. И, не смотря на новую атаку Путина, украинские Вооруженные силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации и вернули тысячи километров земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но контактная группа обеспечивает им помощь, а постоянство поддержки – жизненно важно", - добавил глава Пентагона.

Напомним, сегодня в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

РБК-Украина писало о том, чего ждать от шестого заседания "Рамштайна".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощьподдержка Украины