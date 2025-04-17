Союзники в тупике: СМИ рассказали, почему мир в Украине под угрозой

Как пишет издание, основная причина этого "тупика" известна - это полное отсутствие прозрачности в переговорах между Москвой и Вашингтоном, ведь союзники все еще остаются отстраненными от них.

По данным СМИ, переговоры охватывают более широкий круг вопросов, чем кажется сначала, поскольку Россия хочет пересмотреть всю систему безопасности на европейском континенте. Несмотря на это на стороне союзников существует много других факторов, которые блокируют прогресс, создавая риск того, что все сторонники Киева окажутся в опасной игре в "дипломатическую фикцию", как все чаще жалуются военные и дипломатические источники.

Изданием пишет, что споры вызывает и вопрос отправки войск в Украину после прекращения огня. Несмотря на то, что Париж и Лондон объединили силы для этого, их военные руководители не имеют полного согласия относительно необходимых ресурсов. Ведь Франция более благосклонно относится к наземной операции. Реализацию этого варианта упрощают присутствие ее военных в Румынии с 2022 года, около 1000 солдат, и развернутая с тех пор логистическая сеть.

А вот Великобритания предпочитает менее прямой подход, сочетая воздушные и морские средства, ведь их сухопутная армия имеет ограниченные ресурсы. Лондон, как и другие партнеры, считают, что отправка наземных войск, за исключением сил специального назначения, также будет политически рискованным шагом.

Это привело к идее о том, чтобы ввести бесполетную зону, которая простиралась бы от Беларуси до Черного моря, проходя к востоку от Киева и Одессы.

Разногласия также осложняются бюджетными последствиями. Согласно подсчетам Парижа, отправка наземных войск может потребовать, в зависимости от выбранного варианта, инвестиций в размере до 2 или 3 миллиардов евро, и ежегодных расходов, примерно равных расходам на операцию "Бархан" в Сахеле (2014-2022 годы), то есть около 1 миллиарда евро в год.

"Но для многих союзников способность финансировать эти "гарантии безопасности" Украине в значительной степени зависит от другого важного вопроса: пересмотра американского военного присутствия в Европе в рамках объявленного разворота в сторону Азии. На данном этапе Вашингтон не предоставил никаких указаний относительно потенциального вывода войск, который может охватить до 20 тысяч военных. Союзники надеются узнать больше 24 и 25 июня на ежегодном саммите НАТО", - говорится в статье.