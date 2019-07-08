НСЖУ закликає NewsOne переглянути проведення телемосту з Росією

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засуджує можливе проведення телемосту українським телеканалом та державним російським телеканалом. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко в Facebook.

Томіленко закликає NewsOne дотримуватися чинного законодавства та норм медіарегулювання, які забороняють трансляцію в українському ефірі російських телеканалів. НСЖУ закликає телеканал якомога скоріше переглянути своє рішення щодо проведення телемосту з каналом "Росія24".

"Наша позиція однозначна - "російські ЗМІ несуть пряму відповідальність за розпалювання ворожнечі та поширення інформаційної пропаганди, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні" (цитата із заяви Правління НСЖУ, квітень 2018).

Ми готові захищати широкі права українських журналістів та українських ЗМІ, водночас обурливою є пряма співпраця із російським пропагандистським телеканалом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що Україні пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. У РНБО наразі працюють над рішеннями.

У свою чергу, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії".