"Союз птахівників України" виступив на захист агрохолдингу "Авангард" Бахматюка

Ілюстративне фото (poultryukraine.com)

Асоціація стурбована подіями навколо компанії Бахматюка

Асоціація "Союз птахівників України" підтримує прагнення керівництва держави і правоохоронних органів щодо посилення боротьби з корупцією і економічними злочинами, але просить не перетворювати найбільшого виробника яєць в Україні "в заручники" справи VAB банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення асоціації.

Асоціація стурбована подіями навколо компанії ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард" Олега Бахматюка у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи, що стосується провадження щодо ліквідованого ВАТ "Віейбі Банк", адже "Авангард" є найбільшим виробником яєць курячих в Україні і відіграє визначальну роль у продовольчій безпеці країни. Крім того, компанія є найбільшим експортером цієї продукції з часткою близько 62%, що вже забезпечило надходження в країну більше 57 млн доларів США.

"Птахівницькі підприємства холдингу є основними бюджетоутворюючими платниками податків в своїх регіонах, надаючи більше 5 тис. робочих місць у сільській місцевості. Сьогодні підприємства холдингу можуть стати заручниками ситуації, яка може призвести до дестабілізації їх роботи або і повної зупинки. Крім прямих економічних збитків, це несе пряму загрозу продовольчій безпеці, хаосу на конкретному продовольчому ринку та може мати непоправні екологічні наслідки для навколишнього середовища. Вважаємо, що юридичні процеси, що відбуваються у справі "Віейбі банку", не повинні ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як компанія "Агрохолдинг Авангард", - заявляє "Союз птахівників України".

Асоціація вважає, що оскільки сам власник компанії неодноразово заявляв про готовність до діалогу з владою та надав пропозиції щодо сплати заборгованості до бюджету країни, конструктивний підхід у вирішенні цього питання має стати основним для збереження робочих місць, надходження податків до бюджету, генерації експортної виручки і підтримання належного інвестиційного клімату в країні.

Це вже третя профільна асоціація, яка звернулася в підтримку аграрних компаній Олега Бахматюка, які є одними з найбільших платників податків в Україні і одним з найбільших роботодавців галузі.

Раніше свої звернення до президента видали Федерація роботодавців України і Українська аграрна конфедерація.