"Совковая" практика. Зачем России боевые дельфины и спасут ли они флот в Севастополе

Что известно

Как пишет профильное издание Naval News, помимо обширных противоторпедных сетей и ракетных установок, похоже, в районе базы ЧФ в Севастополе удвоили число боевых дельфинов. И это часть усиления обороны в ответ на растущую способность Украины достать до стратегически важного города.

Несмотря на то, что в последнее время атаки на Севастополь были связаны с применением морских дронов, Россия явно серьезно относится к угрозе спецопераций силами украинских водолазов.

По данным Naval News, в Севастопольской бухте стало больше загонов для дельфинов, а число самих животных увеличилось с 3-4 до 6-7. Это подразумевает, что либо патрулирование с их помощью увеличилось по частоте, либо расширен район их работы.

Предположительно, дельфины должны помочь защитить базу от боевых пловцов.

"Прирученных дельфинов все мы видели, но зрелище и дельфинотерапию можно превратить в оружие. Если приучить дельфина искать человека в море, направляться к нему за кормом, а затем на нос надеть нож, то животное само того не понимая, превращается в оружие. Это такая советская выдумка была еще в 1960-х года", - отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телеканала "Киев".

Фото: россияне не отказались от советской практики подготовки боевых дельфинов (росСМИ)

Теоретически кроме боевого ножа дельфин способен атаковать человека с помощью подводного пистолета. Но по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, это такая себе история, которая скорее всего была только на уровне исследований и в практической плоскости не реализовалась. Хотя, безусловно, на воде с дельфином сложно соревноваться в ловкости

"Он чувствует себя как "рыба в воде". Конечно, у него преимущество над боевыми пловцами, тем более под водой, потому что это его природная среда. Соответственно человек даже со спецоборудованием более ограничен в движениях и возможности противодействовать боевым дельфинам", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По этой причине целый ряд стран время от времени обучали боевых дельфинов. Самая известная программа - у Военно-морских сил США. Ранее таких "бойцов" готовила Швеция, и есть подозрения, что Израиль, Северная Корея и другие страны тоже могут иметь похожие программы.

Как Россия может применять дельфинов

В начале полномасштабного вторжения в Украину россияне разместили обученных животных на северной стороне входа в Севастопольскую бухту. Неподалеку находится центр дрессировки дельфинов и белух, построенный в советское время. Данный объект находился в составе ВМС Украины до захвата полуострова в 2014 году.

Россия после оккупации Крыма и Севастополя активизировала работу центра. Время от времени боевых дельфинов отправляли в Новороссийск и даже на базу в сирийском Тартусе.

На сегодня они являются частью многоуровневой защиты Севастопольской бухты. За ее пределами акваторию патрулирует специальный корабль при поддержке вертолетов и быстроходных катеров. Сам вход в бухту перекрыт рядом сетей и плавучих заграждений, которые блокируют как поверхностные, так и подводные подходы.

Фото: схема обороны Севастопольской бухты и базы Черноморского флота России (navalnews.com)

Дельфины патрулируют внутреннюю часть и должны выявлять дайверов, которые могут преодолеть заграждения. Но что касается конкретно боевых качеств, то здесь вряд ли можно говорить о серьезных угрозах.

"Многие страны занимаются исследованиями в этой области. Но я не видел подтверждений эффективного применения дельфинов против диверсантов. Будут ли когда-нибудь эти исследования трансформированы в реальные достижения, я сомневаюсь. Когда и где были показаны реальные результаты применения боевых дельфинов? Я по крайней мере в публичной плоскости никогда их не видел", - отметил Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Центр дрессировки в Севастополе

Центр дрессировки дельфинов находится в бухте Казачья и на мысе Фиолент. Он был создан в 1965 году как гидробионическая научно-техническая база Военно-морского флота СССР.

Отметим, начало 60-х годов ознаменовалось качественным изменением флота – на вооружение поступили боевые корабли с динамическими принципами поддержки, атомные подлодки, вооруженные стратегическими баллистическими и оперативно-тактическими крылатыми ракетами. Новым кораблям требовались принципиально новые подходы к проектированию и строительству.

Тогда же советские ученые решили исследовать морских животных. По мнению тех, кто изучал гидродинамику и физиологию дельфинов, наука могла бы получить новые знания, позволяющие создавать еще более быстроходные и малошумные корабли со значительно большими боевыми возможностями. С этой целью возле Севастополя появилась экспериментальная база, которая впоследствии стала Научно-исследовательским центром "Государственный океанариум".

Однако он работал не только на науку, но и в интересах флота. В частности, 102-й отряд противодиверсионной службы получил в свое распоряжение несколько боевых дельфинов, подготовленных в данном центре.

Согласно данным на сайте ВМС Украины, на то время дельфины выявляли "диверсантов" в 80% случаев. Хуже обстояло дело с ночными пловцами - 28-60%, правда в условиях прибрежного вольера. В открытом море вероятность обнаружения приближалась к 100%.

Фото: дельфинов тренировали в Севастополе со второй половины XX века (navy.mil.gov.ua)

С 1975 года отряд боевых дельфинов заступил на дежурство в Севастопольской бухте для круглосуточного патрулирования с отрядом спецназа. Каждая смена несла четырехчасовую вахту. Параллельно проводились исследования способности дельфинов находить и поднимать затонувшие торпеды.

А по некоторым данным, животных специально готовили для атак кораблей при помощи закрепленной на голове взрывчатки.

В 1977 года появилось поисковое подразделение, которое оказалось наиболее полезным. На морских полигонах постоянно проводились корабельные стрельбы, и моряки теряли по несколько торпед в год. Аквалангисты не могли их обнаружить, поскольку потерявшая ход торпеда зарывалась в глубокий ил. Поэтому дельфинам надевали специальные рюкзаки с аудиомаяками и буйки с якорями. Обнаружив торпеду, они подплывали к ней и сбрасывали маяки, после чего в дело вступали водолазы.

Кроме того, дельфинов задействовали для подводной фотосъемки. Животных научили направлять объектив на цель, замирать и только потом спускать затвор. Одна из сложностей при подводной съемке - это мощная ослепительная вспышка, поэтому их даже научили закрывать глаза. По фото можно было легко определить, что лежит на дне и стоит ли это поднимать.

Под юрисдикцией Украины

После распада СССР океанариум перешел под юрисдикцию Украины в 1992 году. С этого момента в составе Вооруженных сил Украины он начал заниматься проблемами спасения моряков, летчиков, подводников, проведения водолазных и других видов работ.

В 1993 году он стал филиалом Центрального научно-исследовательского института Минобороны, в 1994-м его реорганизовали в Научно-исследовательский центр "Государственный океанариум" Минобороны и Национальной академии наук Украины, как филиал Центрального научно-исследовательского института ВСУ.

В 2002 году на его базе создали самостоятельный Научно-исследовательский центр Вооруженных сил Украины "Государственный океанариум". Научно-методический потенциал, экспериментальная база с системой гидротехнических сооружений, специализированными судами и питомником дельфинов позволяли проводить широкий спектр исследований от проблем общей биологии до биогидродинамики и биогидроакустики морских животных.

Фото: Украина до 2012 года приостанавливала программу боевых дельфинов (navy.mil.gov.ua)

После перехода океанариума под юрисдикцию Украины все военные эксперименты с дельфинами были прекращены и частично возобновились в 2012 году. Тогда же многие СМИ написали о том, что для задач военного флота готовили 10 дельфинов-афалин, тренируя их искать затонувшие предметы, а также атаковать корабли и подводных диверсантов.

Центр был захвачен российскими военными 17 марта 2014 года. Украинские власти передислоцировали его в Одесский гарнизон. Остались верными присяги и прибыли на новое место всего лишь 9 военнослужащих.

Могут ли дельфины защитить российский флот

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что подготовка боевых дельфинов для борьбы с подводными диверсантами – это больше история о бюджетном финансировании.

"Они вряд ли могут быть реализованы в практической плоскости. Думаю, россияне занимаются тем же самым, но только за средства российского Минобороны, поскольку и база, и дельфины остались. Относительно эффективности этих практик у меня серьезные сомнения", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, для российского бюджета это довольно характерно. Стоит вспомнить хотя бы якобы не имеющую аналогов гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую успешно сбивают украинские ПВО. В том числе сегодня, 16 июня в ходе масштабной баллистической атаки на Киев. И в некоторой степени работу с боевыми дельфинами можно отнести к этой категории.

Что касается операций в Севастополе, то вряд ли украинские боевые пловцы имеют возможность для высадки в этом районе. Для этого нужно скрытно подойти к побережью, что практически невозможно в условиях постоянно включенных сонаров и радаров в Севастопольской бухте и акватории Черного моря.

"В Крыму и так хватает партизан, их работа не требует реализации такого алгоритма действий. Мы же видим, что на полуострове сплошь и рядом случается "бавовна"… А в случае масштабной высадки десанта на Севастополь, какая польза может быть от дельфинов? Никакой", - добавил эксперт.

Тем не менее Севастополь не стоит рассматривать как неприступную крепость. Ранее в его бухту проникали морские беспилотники, и, вероятно, Украина прощупывает слабые места при помощи технологичных решений. В то время как российская история с дельфинами доказывает, что противник не готов отказываться от устаревших практик.