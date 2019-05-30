Поради майстра: вибір надійного холодильника

Люди, які ремонтують холодильники, знають в них толк, знають тисячу нюансів і не приховують своїх секретів. Продаж холодильників на підйомі, виробники пропонують сотні нових функцій, але серед цих функцій важливі тільки ті, які дійсно корисні і не йдуть врозріз з надійністю і довговічністю.

Дивимося на збірку і на гарантійний період

Зрозуміло, що чим більш тривалу гарантію може дати виробник на товар, тим товар надійніше. Цим-то і відрізняються висококласні компанії від підприємств одноденок. Звичайно, все це актуально тільки в тому випадку, якщо ми купуємо холодильник легально, новим, з подальшим оформленням всіх відповідних паперів, підписами і печатками магазину.

Холодильники, які завозяться в Україну за сірими схемами, не розглядаються при зверненні по гарантії навіть в офіційних сервісних центрах. Хоча б з тієї причини, що ринок збуту для холодильників різний, різні умови експлуатації, різні температури, врешті-решт, різні параметри струму в електричній мережі. Тому гарантія видається тільки на ті холодильники, які куплені в Україні офіційно.

При цьому гарантія може бути окремо на компресор, окремо на електроніку, але найважливіша і відповідальна для виробника - повна гарантія на холодильник в зборі. Якщо вона становить близько 12 місяців, надійність холодильника залишає бажати кращого. Пристойні бренди дають гарантію в межах 3-5 років. Якщо, наприклад, з ладу вийде електродвигун, на який гарантія не поширюється, то холодильник все одно працювати не буде.

Після цього по штрих-коду запросто можна визначити країну-виробника. Незважаючи на те що глобальні бренди тримають свої штаб-квартири в Європі, складальні потужності можуть розташовуватися як в Туреччині, Китаї, в Україні, Німеччині, Словенії або Південній Кореї. Що краще? Німецькі, корейські або українські холодильники по збірці практично не відрізняються. Чи не відрізняються і комплектуючі, за які відповідає бренд.

Які краще холодильники по ремонту і в обслуговуванні

На ринку України представлені практично всі Європейські і майже всі світові виробники холодильного обладнання. Вибір величезний. При цьому треба враховувати той факт, що гарантійний ремонт можливий тільки в офіційних сервісних центрах. Такі компанії як Самсунг, Індезіт, Снайге, LG, Bosch мають офіційні представництва практично у кожному обласному центрі і проблем з ремонтом, як з гарантійним, так і з поточним, не буде.

У лінійці кожного з виробників є як дуже вдалі моделі, так і провальні і це не секрет. У останніх є свої слабкі місця, знаючи про які можна сміливо купувати уцінену модель з гарантією того, що неприємність буде усунена швидко і недорого. А тим більше, по гарантії.

Загальний принцип вибору холодильника - чим простіше, тим надійніше, чим менший об'єм, тим економічніше. Однак підсвідомо кожному хочеться випробувати на собі принади нових функцій, що цілком закономірно. Проте потрібно пам'ятати про те, що тривала гарантія і наявність спеціалізованого сервісу поблизу сильно спрощує будь-який ремонт.