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Але не радять. США послабили обмеження для подорожей в Україну

Автор: Даша Харченко

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) послабив обмеження для мандрівників, які виїжджають в низку країн, включаючи Україну. Рекомендація відмовитися від поїздок була введена через поширення коронавірусу.

Про це говориться на сайті CDC.

Центр з контролю і профілактики захворювань оновив рекомендації знизивши максимальний рівень небезпеки для поїздок в 61 країну.

Третій рівень обмежень тепер діє для Франції, Росії, Еквадору, Філіппін, Південної Африки, Канади, Мексики, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, України, Гондурасу, Угорщини та Італії.

Водночас в центрі закликали поставитися з обережністю до подорожей в Україну через "злочини і громадянські заворушення".

Зокрема, закликають не подорожувати до Криму "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади".

А також у східні частини Донецької та Луганської областей, особливо на непідконтрольні райони через збройний конфлікт.

Раніше повідомлялося, що гіпотеза про те, що коронавірус просочився з китайської лабораторії в Ухані, правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення. Про це йдеться у звіті національної лабораторії уряду США.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключають і в ВООЗ.

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