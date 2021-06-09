Але не радять. США послабили обмеження для подорожей в Україну

Центр з контролю і профілактики захворювань оновив рекомендації знизивши максимальний рівень небезпеки для поїздок в 61 країну.

Третій рівень обмежень тепер діє для Франції, Росії, Еквадору, Філіппін, Південної Африки, Канади, Мексики, Іспанії, Швейцарії, Туреччини, України, Гондурасу, Угорщини та Італії.

Водночас в центрі закликали поставитися з обережністю до подорожей в Україну через "злочини і громадянські заворушення".

Зокрема, закликають не подорожувати до Криму "через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади".

А також у східні частини Донецької та Луганської областей, особливо на непідконтрольні райони через збройний конфлікт.