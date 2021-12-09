Радниця Джонсона звільнилася після публікації відео про вечірку в розпал суворого локдауна

"Мої слова створили враження про легковажне ставлення до правил, яких жителі країни тоді щосили прагнули дотримуватися. Я абсолютно цього не хотіла і буду шкодувати про сказане до кінця своїх днів. Я приношу свої глибокі вибачення всім вам, хто сидів вдома. Робота в уряді - величезний привілей. Я намагалася чинити правильно, вести себе ввічливо і порядно і відповідно до високих стандартів, яких ви справедливо очікуєте від співробітників Даунінг-стріт, 10", - заявила Страттон.

Борис Джонсон був змушений також вибачитися за скандальне відео і пообіцяв провести перевірку у зв'язку з інцидентом.

При цьому прем'єр запевнив, що, за його інформацією, вечірки, на якій порушувалися б обмеження, на Даунінг-стріт не було.

"Я прошу вибачення за створене враження, ніби співробітники Даунінг-стріт ставляться до цього менш ніж серйозно, мені самому противно і я в люті, але я повторюю те, що вже говорив: мене неодноразово запевняли, що правила не порушувалися...",- повідомив Джонсон.

За даними Daily Mirror, у вечірці взяли участь десятки співробітників канцелярії Джонсона в той час, коли жителям Лондона, які не живуть разом, було заборонено зустрічатися в закритих приміщеннях.

Запис викликав обурення як простих британців, так і членів парламенту, включаючи депутатів правлячої Консервативної партії. Скандал підлив масла у вогонь звинувачень у тому, що урядові чиновники нехтують антиковідними правилами, які самі ж нав'язували всім іншим.