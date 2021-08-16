Радником нового командувача ЗСУ став генерал Назаров. Його судили за катастрофу Іл-76

Генерал Віктор Назаров у понеділок, 16 серпня, був призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Назаров відповідатиме за політичні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Військовий кур'єр України ".

Хто такий генерал Назаров

У 2014 році Назаров отримав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, яка проводилася на Донбасі. На цій посаді спланував близько 40 операцій, серед яких були заходи з деблокування угруповання ЗСУ, яке захищало Луганський аеропорт

Проти Назарова у 2014 році було висунуто звинувачення у службовій недбалості після того, як російські терористи збили в Луганському аеропорту військово-транспортний літак Іл-76 з десантниками. Тоді загинули 49 військових.

У 2017 році Павлоградський суд Дніпропетровської області засудив Назарова до 7 років позбавлення волі. Однак у травні 2021 року Верховний суд виправдав Назарова у справі про збитий Іл-76.