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Радником нового командувача ЗСУ став генерал Назаров. Його судили за катастрофу Іл-76

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 17:21
Радником нового командувача ЗСУ став генерал Назаров. Його судили за катастрофу Іл-76 Фото: генерал Віктор Назаров (кадр відео hromadske.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Генерал Віктор Назаров у понеділок, 16 серпня, був призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Назаров відповідатиме за політичні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Військовий кур'єр України".

Хто такий генерал Назаров

У 2014 році Назаров отримав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, яка проводилася на Донбасі. На цій посаді спланував близько 40 операцій, серед яких були заходи з деблокування угруповання ЗСУ, яке захищало Луганський аеропорт

Проти Назарова у 2014 році було висунуто звинувачення у службовій недбалості після того, як російські терористи збили в Луганському аеропорту військово-транспортний літак Іл-76 з десантниками. Тоді загинули 49 військових.

У 2017 році Павлоградський суд Дніпропетровської області засудив Назарова до 7 років позбавлення волі. Однак у травні 2021 року Верховний суд виправдав Назарова у справі про збитий Іл-76.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Валерія Залужного. Він замінив на цій посаді Руслана Хомчака.

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