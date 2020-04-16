Бухарєва призначили радником Авакова

Фото: Владислав Бухарев (facebook com vladislav buharev)

Раніше Владислав Бухарєв був першим заступником голови СБУ

Радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова призначили Владислава Бухарєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.

"Радником міністра внутрішніх справ призначено Владислава Бухарева", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Владислав Бухарєв - народний депутат України восьмого скликання. Має військове звання генерал-полковник і спеціальне звання - генерал-лейтенант податкової міліції.

Нагадаємо, 12 вересня минулого року Володимир Зеленський перевів Владислава Бухарєва в Службу безпеки України на посаду першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

До цього Бухарєв обіймав посаду глави зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

Після чого в листопаді 2019 року Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Владислава Бухарєва, а також звільнив його з військової служби в запас.