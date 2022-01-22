Радники "нормандської четвірки" зустрінуться в Парижі 25 січня, - росЗМІ

Політичні радники лідерів нормандського формату (Україна, Росія, Німеччина і Франція) проведуть зустріч наступного тижня. За попередніми даними, переговори пройдуть 25 січня в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" .

Як зазначає видання, Україну на зустрічі представить глава офісу президента Андрій Єрмак. З боку Німеччини - радник німецького канцлера Йенс Плетнер, Франції - радник президента Еммануель Бонн, Росію - заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Головною темою переговорів стане виконання мінських угод.

За інформацією кількох джерел російського видання, радники лідерів країн "нормандської четвірки" обговорюють зустріч наступного тижня. Імовірно, переговори пройдуть в очному форматі в Парижі 25 січня. Офіційно оголосити про це планується найближчим часом.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна в офісі президента повідомило про підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки". Тоді точна дата і місце переговорів не називалося.

Зазначимо, 13 січня канцлер Олаф Шольц Німеччини заявив, що представники "нормандської четвірки" зустрінуться незабаром, але не уточнив рівень переговірників.