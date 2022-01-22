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Радники "нормандської четвірки" зустрінуться в Парижі 25 січня, - росЗМІ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Політичні радники лідерів нормандського формату (Україна, Росія, Німеччина і Франція) проведуть зустріч наступного тижня. За попередніми даними, переговори пройдуть 25 січня в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

За інформацією кількох джерел російського видання, радники лідерів країн "нормандської четвірки" обговорюють зустріч наступного тижня. Імовірно, переговори пройдуть в очному форматі в Парижі 25 січня. Офіційно оголосити про це планується найближчим часом.

Як зазначає видання, Україну на зустрічі представить глава офісу президента Андрій Єрмак. З боку Німеччини - радник німецького канцлера Йенс Плетнер, Франції - радник президента Еммануель Бонн, Росію - заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Головною темою переговорів стане виконання мінських угод.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна в офісі президента повідомило про підготовку зустрічі радників "нормандської четвірки". Тоді точна дата і місце переговорів не називалося.

Зазначимо, 13 січня канцлер Олаф Шольц Німеччини заявив, що представники "нормандської четвірки" зустрінуться незабаром, але не уточнив рівень переговірників.

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Андрій ЄрмакНормандський формат