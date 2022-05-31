Радники з нацбезпеки США і Туреччини обговорили ситуацію в Україні і членство в НАТО

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів телефонну розмову з Ібрагімом Каліном, прессекретарем і головним радником президента Туреччини. Сторони обговорили війну в Україні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Сторони обговорили свою постійну підтримку України перед обличчям російської агресії, а також відповідні зусилля щодо забезпечення виходу українського сільськогосподарського експорту на світові ринки.

Салліван висловив підтримку триваючим прямим переговорам Туреччини зі Швецією і Фінляндією для розв'язання проблем, пов'язаних з їх заявками на членство в НАТО, які США підтримують.

Своєю чергою в заяві турецької сторони йдеться, що Калін під час розмови з Салліваном заявив, що країни, які бажають вступити в НАТО, повинні засвоїти цінності і принципи Альянсу в галузі безпеки і боротьби з тероризмом.

"Було підкреслено, що Швеції і Фінляндії необхідно зробити конкретні кроки щодо терористичних організацій, що загрожують національній безпеці Туреччини", - додали в Анкарі.

Нагадавши, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких Туреччина розглядає як терористів.

Також ми писали, що влада Туреччини опублікувала офіційні вимоги, без дотримання яких вони блокуватимуть вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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