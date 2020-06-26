"Радника президента" і "генерала СБУ" затримали за вимагання великої суми

У Вінницькій області за вимагання понад мільйона гривень затримали людей, які представлялися нібито радником президента і генералом СБУ. Суму вимагали у місцевого бізнесмена.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що всього затримано три особи, у тому числі того, хто представлявся членом антикорупційної громадської організації. За даними ДБР, вони вимагали гроші у якості погашення неіснуючого боргу, підприємцю погрожували проблемами з бізнесом.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією.

Як уточнив Офіс генпрокурора, затримання відбулося у Вінницькій області. Один з них представився радником президента, інший - генералом у відставці. Гроші вони вимагали нібито в інтересах колишнього компаньйона цього бізнесмена.

Фото: затримання у Вінницькій області (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів хабаря обіцяв працевлаштування на посаду заступника керівника Аграрного фонду.