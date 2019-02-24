Радник Трампа поставив ультиматум армії Венесуели

США можуть запровадити нові санкції проти Венесуели, якщо військові не розблокують кордон для доставки гумпомощи

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон поставил поставил ультиматум армии Венесуэлы, которая блокирует границу с Колумбией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

В частности, советник Дональда Трампа заявил, что венесуэльские военные должны разблокировать границу для доставки гуманитарной помощи стране. В противном случае Каракас оповестят о новых санкциях.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарную помощь; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией", - написал он.

Как сообщает Reuters, новые санкции могут быть объявлены уже на следующей неделе. Планируется, что в понедельник, 25 февраля, ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Отметим, что доставку гуманитарной помощи Венесуэле организовывала оппозиция, возглавляемая оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого ряд стран признали и.о. президента страны.

Напомним, во время столкновений на границе с Колумбией президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что расторгает дипломатические отношения с Колумбией. Та в свою очередь объявила, что отзывает своих дипломатов из Кааракаса.