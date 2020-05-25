Радник Трампа з безпеки порівняв реакцію Китаю на коронавірус з Чорнобилем

Радник з національної безпеки Білого дому Роберт О'Браєн у неділю порівняв реакцію Китаю на спалах коронавіруса з реакцією СРСР на Чорнобильську ядерну катастрофу. За його словами, обидва випадки влада спочатку намагалася приховати.

Про це повідомляє The Hill.

При цьому О'Браєн посилався на художній мінісеріал 2019 року "Чорнобиль", заснований на реальних подіях - про вибух ядерного реактора в 1986 році і наслідки.

"Це був вірус, випущений Китаєм. Було приховування інформації", - сказав радник.

На питання одного з журналістів, чи звинувачує він китайський уряд в цілому або місцевих чиновників у приховуванні, О'Браєн відповів: "Неважливо, чи це були місцеві чиновники або комуністична партія Китаю, це було приховування, і врешті ми доберемося до суті".

На питання репортерів про те, що якщо Китай розробить вакцину для США, чи стане вона доступнішою для американської громадськості, радник сказав, що Штати розроблять власну вакцину. Також додав, що не виключає шпигунства з боку Китаю, який може спробувати викрасти вакцину.

"Ми збираємося спочатку розробити вакцину. Але є інформація, що китайці були залучені до шпигунства, щоб спробувати знайти дослідження і технології, які ми використовуємо при роботі над вакциною... У них багаторічна історія крадіжок американської інтелектуальної власності і підриву американських технологій, і я не здивуюся, якщо вони зроблять це з вакцинами", - додав О'Браєн.

Нагадаємо, 24 травня МЗС Китаю заявило, що "деякі політичні сили в США захоплюють відносини між Китаєм і Штатами і ставлять дві країни на грань нової Холодної війни".