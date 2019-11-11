Радник прем'єра Голик запропонував план, як побудувати сотні шкіл, садочків і стадіонів

Уряд України має чіткий план масштабного будівництва по всій країні, яке включає спорудження в наступному році нових доріг, 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів. Про це за підсумками селектору з главами ОДА повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Це амбітне завдання. Непросте в адмініструванні, але, впевнений, все вийде. Тим більше, що успішний досвід реалізації подібних проектів в рамках окремо взятої області є - це те, що ми зробили у Дніпропетровській області", - розповів Голик.

Головна мета цього проекту - консолідація зусиль і ресурсів бюджетів усіх рівнів та програм на ключових об'єктах, а не розмазування їх тонким шаром по тисячах дрібних ремонтів, кожен з яких триває роками, зазначив радник прем'єра.

Голик припустив: можливо, хтось скаже, що цього мало. "Але просто згадайте, наскільки, здебільшого, держава раніше неефективно використовувало наявні ресурси, перетворюючи все в нескінченні процеси, замість жорстко поставлених завдань, які б були оцінені фізично і в часі", - підкреслив він.

На думку радника прем'єра, в даному проекті головне почати, навчити всіх проектному менеджменту та впровадженню кращих практик.

Голик також зазначив, що будівництво 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів вже включено в програму дій Міністерства освіти на наступний рік, яку презентувала міністр Анна Новосад.

"Приємно, коли міністр освіти Анна Новосад презентує програму дій на наступний рік в побудованому нами кращому дитячому садку в Україні (Обухівка Дніпропетровської області, - ред.). Це означає, що наш досвід і наші напрацювання будуть впроваджені по всій країні. Головне - будуть у захваті діти. Тому що саме заради них це все", - додав він.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик був радником голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. За чотири роки своєї роботи Дніпропетровська ОДА в 14 разів збільшила витрати на інфраструктуру в області - до 4 мільярдів гривень на рік тільки в обласному бюджеті, зробила більше 500 доріг, побудувала з нуля і реконструювала 60 дитсадків, кілька десятків шкіл, впровадила майже в кожній з них інклюзивну освіту, побудувала понад 20 стадіонів, спортивних комплексів і басейнів.