Радник прем'єра Британії відвідає Москву наступного тижня

Радник прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей з міжнародних відносин, заступник радника з національної безпеки Крістіан Тернер відвідає Москву (Росія) наступного тижня. Про це повідомили в прес-службі британського посольства в Москві, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У британському посольстві розповіли, що під час візиту Тернер планує зустрітися з російськими колегами.

"Крістіан Тернер, радник прем'єр-міністра з міжнародних відносин та заступник радника з національної безпеки, відвідає Москву наступного тижня, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Зазначимо, контакти між дипломатами та офіційними особами Великої Британії і Росії були значно скорочені після отруєння у березні 2018 року на території Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, в якому підозрюють російську владу.

Нагадаємо, уряд Великої Британії підготував законопроект, який дасть змогу продовжувати санкції проти Росії після виходу з ЄС (Brexit). Підготовлені заходи замінять чинні нині у рамках законодавства ЄС.