RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не радник голови ОП чи його замів. Подоляк розповів, яку посаду має Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Офіційна посада Алексія Арестовича значиться, як радник Офісу президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Telegram.

"Пан Арестович дійсно не є ані радником глави ОПУ, ані радником будь-кого з його замів. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником всього Офісу разом. Саме так його посада і звучить (по складах: "радник Офісу президента України"). Яким він офіційно і рахується згідно посадового розкладу", - написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше ЗМІ надсилали запит в ОП, у якому просили надати перелік радників керівництва Офісу президента. Арестовича немає у списку ні штатних, ні позаштатних радників голови ОП Андрія Єрмака чи його заступників.

Додамо, що з грудня 2020 року Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови ОП.

Проте у січні Арестович оголосив про звільнення з Офісу президента. Тоді ЗМІ повідомляли, що він не підписував документів про звільнення.

Наприкінці липня в ефірі "Фейгін. Live" він зазначив, що не звільнявся з посади радника голови ОП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякОлексій Арестович