Радник Байдена попередив, що Росія отримає належну відповідь за кібератаки проти України

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Росія отримає належну відповідь за кібератаки проти України. Адміністрація Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії в рамках ескалації і США працюють з українським урядом над посиленням оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Саллівана телеканалу CBS News .

"Що стосується санкцій, то ми дуже чітко дали зрозуміти росіянам (і ми зробили це узгоджено і в унісон з нашими союзниками): якщо вони знову вторгнуться в Україну, то зіткнуться з серйозними економічними наслідками і заплатять за це високу ціну", - зазначив радник глави Білого дому.

За його словами, США з союзниками вироблять "належну відповідь" і в тому випадку, якщо Росія вдасться до кібератак на Україну.

Він підкреслив: якщо росіяни вдадуться до військових дій, Вашингтон "вживе заходів, спрямованих проти їх економіки, проти їх стратегічного становища в Європі".