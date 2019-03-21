У Раді Європи закликають РФ деокупувати Криму

У Раді Європи (РЄ) вимагають від Російської Федерації (РФ) здійснити деокупацію Криму. Про це йдеться у заяві головуючого у Комітеті міністрів РЄ міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Соіні, йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

За його словами, Комітет міністрів Ради Європи підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Виповнюється п'ята річниця нелегальної анексії Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. Я хочу закликати Комітет міністрів засудити це порушення міжнародного права", - наголосив він.

Також Комітет міністрів закликав забезпечити всім правозахисним органам Ради Європи повний і необмежений доступ до Кримського півострова.

"Вони повинні мати можливість безперешкодно здійснювати свою моніторингову діяльність з тим, щоб невідкладно зайнятися вирішенням проблем, пов'язаних з погіршенням стану в області прав людини і основних свобод ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш підтримує резолюцію Генасамблеї ООН про загрози регіональній безпеці від російської мілітаризації Криму.

Також Міністерство закордонних справ Британії засудило

РБК-Україна писало, що ЄС та НАТО залишаються незмінними у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.