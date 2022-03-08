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Рада Світового банку схвалила підтримку для України на суму 723 млн доларів

Автор: Володимир Костирін

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні бюджетної підтримки на суму 723 мільйонів доларів, затвердивши додатковий пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Світового банку.

Цей новий пакет фіндопомоги під назвою "Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації" або "ВІЛЬНА Україна" - на суму 489 мільйонів доларів.

Загальний схвалений Радою СБ пакет містить:

  • додатковий кредит на 350 мільйонів доларів,
  • гарантії на суму 139 мільйонів доларів,
  • мобілізацію безоплатного фінансування в розмірі 134 мільйонів доларів,
  • паралельне фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів.

Таким чином, загальна фінансова підтримка в цьому пакеті становить 723 мільйонів доларів.

"Швидка виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для літніх людей і соціальні програми для вразливих верств населення", - йдеться в повідомленні.

Початкова підтримка Світового банку була збільшена коштом гарантій Нідерландів на 80 мільйонів євро (еквівалент 89 мільйонів доларів) і Швеції на 50 мільйонів доларів.

Також СБ заснував мультидонорський трастовий фонд (MDTF) для полегшення направлення грантових ресурсів від донорів в Україну з внесками Великої Британії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії на суму 134 мільйонів доларів США.

"Світовий банк закликає до подальших грантових внесків до MDTF. Крім того, Японія пов'язує паралельне фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів з пакетом підтримки", - додали в Банку.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд готує екстрену допомогу Україні.

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