Рада з питань свободи слова провела засідання щодо погроз журналістам "Радіо Свобода"

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України на першому засіданні заслухала інформацію правоохоронних органів про розслідування у зв'язку з погрозами журналістам "Радіо Свобода". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, на засіданні були присутні представники Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ.

"Учасники засідання заслухали інформацію представників Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ щодо проваджень, відкритих у зв'язку з погрозами журналістам "Радіо Свобода" та оприлюдненням їхніх персональних даних", - йдеться у повідомленні.

Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Олександр Ковтун поінформував, що 6 листопада було відкрито кримінальне провадження на підставі інформації про те, що колишній перший заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній журналістській діяльності.

За даними слідства, Портнов опублікував на своїй сторінці у месенджері Telegram персональні дані водія знімальної групи "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

За словами Ковтуна, правоохоронці допитали журналіста "Радіо Свобода" Михайла Ткача та водія знімальної групи.

Як зазначалося, паралельно до поліції надійшла заява представника Портнова про перешкоджання його професійній діяльності як журналіста та збирання конфіденційної інформації про нього. У цьому зв'язку відкрито кримінальне провадження за статтями 171 та 182 Кримінального кодексу.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що розслідування цього провадження веде Головне слідче управління Нацполіції - центральний апарат цієї структури.

"Це свідчить про достатню увагу, яку приділено органами досудового розслідування цьому випадку", - заявив речник МВС.

Водночас, перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заперечив можливість запровадження кримінальної відповідальності за поширення дезінформації.

"Не йдеться взагалі про запровадження кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації. Так само не може бути будь-якої відповідальності за оціночні судження", - наголосив він.

Як підкреслив Максимчук, проти України ведеться інформаційна агресія, від якої необхідно захищатися.

"Безумовно, ми маємо знайти такі інструменти захисту, які не впливають на свободу слова, на чесні медіа", - сказав представник МКМС.

Учасники засідання також ухвалили регламент Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України.

Нагадаємо, у Раді з питань свободи слова прокоментували ініціативу президента Володимира Зеленського розробити законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. За словами члена Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Тетяни Попової, ей законопроект може вплинути на новини інформаційних агентств.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.