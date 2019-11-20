Рада з питань свободи слова засудила тиск на журналістів "Схем"

Рада з питань захисту свободи слова та прав журналістів засудила тиск на журналістів "Радіо Свобода" та закликала колишнього очільника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова не використовувати журналістське посвідчення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".

Як повідомляється, Рада засудила розголошення персональних даних журналістів програми "Схеми", а також тиск та погрози на їхню адресу з боку Портнова. Відповідне рішення підтримали 9 з 15 членів Ради.

"Оприлюднення персональних даних співробітників медіа ставить під загрозу їхнє життя і здоров’я, а погрози і тиск мають очевидні ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", - йдеться в заяві.

Також Рада закликала Портнова не використовувати журналістське посвідчення, оскільки він не є журналістом і може захистити себе в інший законний спосіб.

"Ми закликаємо Портнова не використовувати журналістське посвідчення та не наполягати на захисті його журналістських прав. Насамперед пан Портнов є політиком та фаховим юристом і може у законний спосіб захищати себе, якщо вважає, що його права порушені", - наголосили в Раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Портнов звернувся до Офісу президента з реакцією на розгляд скарги журналістів "Радіо Свобода" щодо тиску на них та публікації персональних даних. В ОП заявили, що взяли до відома "аргументи Портова", а також запевнили що Рада з питань свободи слова розгляне цю ситуацію.