Рада ООН створила комісію з розслідування військових злочинів РФ проти України

Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Ради ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter .

"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини Міжнародної комісії з розслідування фактів російських військових злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські військові злочинці будуть покарані", - написав глава государтва.

Нагадаємо, за даними ДСНС України за 2 березня, в нашій країні з початку збройної російської агресії вже загинули понад 2 тисячі громадян, не рахуючи захисників.

Також повідомлялося, що Міжнародний Суд в Гаазі проведе слухання про геноцид за позовом України проти Росії.

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