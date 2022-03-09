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Рада Європи збирається виключити Росію з Венеційської комісії

Автор: Наталія Юрченко

Рада Європи збирається позбавити Російську Федерацію членства у Венеціанській комісії. Комітет міністрів має намір ухвалити відповідне рішення 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Верховної Ради у Конституційному суді Ольгу Совгирю.

"Росія буде виключена з Венеційської комісії "За демократію - через право" Ради Європи", - написала вона.

Завтра Комітет міністрів Ради Європи планує ухвалити рішення про виключення РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Британію та Євросоюз ввести проти Росії жорсткіші санкції.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Конгрес США погодив процедуру заборони на постачання енергоносіїв з Росії.

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