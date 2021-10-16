ООН розкритикувала новий закон про вигнання польських нелегалів. Прийнятий в Польщі закон порушує фундаментальне право притулку, міжнародне право і законодавство Євросоюзу, заявило Агентство ООН у справах біженців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Польщі Крістін Гойєр.

Агентство ООН у справах біженців глибоко стурбоване тим, що прийнятий в Польщі закон підриває фундаментальне право притулку, закріплене в міжнародному та європейському законодавстві.

"Закон, прийнятий Польщею нібито у відповідь на ситуацію на кордоні Євросоюзу з Білоруссю, суперечить міжнародному праву і законодавству ЄС і лише посилить страждання людей, вимушених бігти", - сказано в тексті заяви.

Гойер вказує, що новий закон суперечить, зокрема, Конвенції про статус біженців 1951 року, в якій чітко говориться, що особи, які шукають притулку, не повинні піддаватися покаранню за незаконне перетинання кордону.

"Незаконний перетин кордону не звільняє держави від міжнародних зобов'язань, що стосуються права притулку", - підкреслила представник ООН.

Агентство ООН у справах біженців нагадує, що прохачі притулку, біженці і мігранти ніколи не повинні використовуватися державами для досягнення політичних цілей. Воно "визнає проблеми, з якими зіткнулася Польща", і висловило готовність тісно співпрацювати з владою країни для пошуку шляхів виходу з міграційної кризи.