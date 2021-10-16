ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ООН розкритикувала новий закон про вигнання польських нелегалів

Новость на русском →
Субота 16 жовтня 2021 06:39
ООН розкритикувала новий закон про вигнання польських нелегалів Фото: ООН розкритикувала новий закон про вигнання польських нелегалів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

ООН розкритикувала новий закон про вигнання польських нелегалів. Прийнятий в Польщі закон порушує фундаментальне право притулку, міжнародне право і законодавство Євросоюзу, заявило Агентство ООН у справах біженців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Польщі Крістін Гойєр.

Агентство ООН у справах біженців глибоко стурбоване тим, що прийнятий в Польщі закон підриває фундаментальне право притулку, закріплене в міжнародному та європейському законодавстві.

"Закон, прийнятий Польщею нібито у відповідь на ситуацію на кордоні Євросоюзу з Білоруссю, суперечить міжнародному праву і законодавству ЄС і лише посилить страждання людей, вимушених бігти", - сказано в тексті заяви.

Гойер вказує, що новий закон суперечить, зокрема, Конвенції про статус біженців 1951 року, в якій чітко говориться, що особи, які шукають притулку, не повинні піддаватися покаранню за незаконне перетинання кордону.

"Незаконний перетин кордону не звільняє держави від міжнародних зобов'язань, що стосуються права притулку", - підкреслила представник ООН.

Агентство ООН у справах біженців нагадує, що прохачі притулку, біженці і мігранти ніколи не повинні використовуватися державами для досягнення політичних цілей. Воно "визнає проблеми, з якими зіткнулася Польща", і висловило готовність тісно співпрацювати з владою країни для пошуку шляхів виходу з міграційної кризи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Польша
NEWS
Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні
Локдаун не для всіх. Як уникнути обмежень в "червоній" зоні
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України