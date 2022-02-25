Рада Європи припинила членство Росії в двох органах

На такий крок організація пішла після агресії Росії проти України. Рішення комітету міністрів Ради Європи негайно набуло чинності. Однак, про повне виключення Росії з організації наразі не йдеться.

Юридично Росія залишається членом Ради Європи. Це, зокрема, зберігає відповідальність Москви за дотриманням Європейської конвенції з прав людини. До цих зобов'язань належить і виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Разом із тим, канали комунікації Ради Європи з Росією "залишаються відкритими". Проте, раніше Росія погрожувала вийти зі складу організації, якщо на неї накладуть санкції.