RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада Європи припинила членство Росії в двох органах

Автор: Антон Федорців

Комітет міністрів Ради Європи призупинив право РФ на представництво двох своїх органах – власне в комітеті та в Парламентській асамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер ПАРЄ.

На такий крок організація пішла після агресії Росії проти України. Рішення комітету міністрів Ради Європи негайно набуло чинності. Однак, про повне виключення Росії з організації наразі не йдеться.

Юридично Росія залишається членом Ради Європи. Це, зокрема, зберігає відповідальність Москви за дотриманням Європейської конвенції з прав людини. До цих зобов'язань належить і виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Разом із тим, канали комунікації Ради Європи з Росією "залишаються відкритими". Проте, раніше Росія погрожувала вийти зі складу організації, якщо на неї накладуть санкції.

Нагадаємо, що міжнародна коаліція підтримки України зросла до 73-ти країн і дев'яти міжнародних організацій.

Крім того, раніше російська війська прорвали оборону ЗСУ під Херсоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПАРЄВторгнення Росії до України