ru
ua

Рада Європи привітав обмін полоненими між Україною і Росією

Новини » Політика   

Рада Європи готова брати участь в процесі примирення сторін

Рада Європи привітав обмін політв'язнями між Україною і Росією. Про це Twitter написав офіційний представник генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген.

У міжнародній організації додали, що готові брати участь в процесі примирення сторін на основі положень Європейського суду з прав людини.

"Ми вітаємо звільнення ув'язнених Росією і Україною сьогодні. Це важливий і позитивний крок у напрямку нормалізації відносин між двома державами-членами Ради Європи. Ми готові допомогти в процесі примирення на основі ECHR", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. В аеропорту звільнених українців зустрічали їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Крім того, український політв'язень Олег Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну полоненими. Присутні вітали оплесками Сенцова.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з президентом Російської Федерації зробили все для обміну полоненими, не міняючи на ходу українських домовленостей.

Росія виплатила борг Раді Європи Porsche презентував свій перший електромобіль
Читати всі новини